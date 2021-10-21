男子梁崇銘，3年前吸毒後砍殺母親37刀還狠心切下頭顱，從12樓住處往下拋，一審判他無期徒刑，二審改判無罪遭撤銷發回後，台灣高等法院更一審認定，梁殺母時辨識及控制能力並非完全欠缺，改判無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

36歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚他施用安非他命及卡西 酮類毒品後突然抓狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，還斬下頭顱拋下樓；一審桃園地院考量他行凶時辨識能力降低，依殺害直系血親尊親屬罪 判處無期徒刑。

沒想到上訴二審高院認定，梁行為時處在卡西酮類物質作用的最高期間，導致欠缺辨識行為能力，改判無罪，並依精神衛生法將他責付桃園市府衛生局，檢察官不服提上訴，最高法院火速撤銷發回更審。

高院更一審依警方逮捕過程的錄影畫面及警員證述，認定梁案發時的行為表現，確與常人有異，部分認知理解能力及精神狀態受精神障礙影響，但仍有自由意識控制行為，事後他對持刀砍人會致死一事，也可以辨識後果。

更一審參考醫院鑑定，認為梁殺人時並非完全沒有辨識能力，審酌他與被害人為母子關係，未感恩回報，反以極其凶殘方式砍殺，所犯情節難認輕微，參考其姊姊都表示不希望梁遭判死刑等各項因素，判處無期徒刑，梁及檢方提上訴，最高法院駁回定讞。

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