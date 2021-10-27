由華文網路暢銷小說改編的愛情成長電影《一杯熱奶茶的等待》，網羅了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及剛入圍今年金馬獎最佳新人潘綱大等年輕演員，今（27日）公布將於耶誕檔期上映，身兼作者暨編劇導演的詹馥華相當欣喜，對於第一次執導的作品就能在符合片中劇情發展的季節上映，覺得像是夢想成真。演員們聽到耶誕即將上映的好消息都很興奮，期待這部浪漫溫暖的愛情成長電影可以讓大家在寒冬裡帶來溫暖與感動。

連晨翔在《一杯熱奶茶的等待》中飾演外表孤僻內心澎拜的黃子捷。（双喜電影提供）

前導預告《傳情篇》一開頭就聽到「最熟悉的DJ」光禹透過電台傳出溫暖的問候，直接帶影迷進入時空隧道，影片中率先釋出感情重頭戲的「溪邊初吻」。這場讓男主角連晨翔在備戲時就先苦操200多下交互蹲跳，為了呈現男主角必要的虛弱氣色，天生陽光健康的連晨翔，必須來個自然慘白的病容。他回憶道「那場是第1次吻戲，當天非常冷，剛好又在溪邊，我已經皮皮挫了，整個氛圍也蠻符合子捷生病的感覺，開拍前我跟導演聊了很久，聊完我就到旁邊苦操蹲跳200下，一定要把心臟操到快虛脫的樣子」。

果然一開拍子捷魂上身，不過連晨翔太投入情感，第1個吻就差點撞歪吳子霏的牙齒，吳子霏笑談當時意外「那場戲是晨翔要奮力吻我，結果第一顆鏡頭他就撞傷了我的牙齒，哎唷喂呀！我想說不行，他現在情緒太重，不能跟他講。但就覺得好衝擊啊，差點笑場，果然是奮力一吻啊。」 連晨翔事後說拍完那場戲之後覺得有一種說不上來的怪，那個怪好像是真的發生了這樣的事情，那種感覺直到下戲後回到家還要跟導演長聊才能調適回來。

連晨翔為了重頭戲的情感投入，不但備戲時狂操交互蹲跳，還把自己情緒壓抑到開拍後的情感大噴發，而吳子霏當天反而帶著到溪邊一遊的輕鬆心情入戲。這場戲拍了2天，第1天陽光普照，第2天卻飄起小雨，吳子霏則向晨翔炫耀是她的功勞，因為她臨時作了兩個晴天娃娃，她對連晨翔說「細雨有點浪漫。晴天娃娃還是有點用的啦，不然我告訴你，會下大雨。」逗得連晨翔開懷大笑，果然這場吻戲最後導演也相當滿意。