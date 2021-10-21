蔡姓酒吧員工見21歲女同事涉世未深，今年2月開車載她去看動漫展，蔡竟在途中將混有大麻的巧克力誘騙食用，趁其昏迷之際帶到旅館性侵，還傳染性病，導致女子身心受創，士林地院審結，依以欺瞞方式使人施用第2級毒品罪，判處有期徒刑9年6月，可上訴。

27歲蔡男除在酒吧上班外，還擔任健身教練，明知自己患有性病皰疹，竟將大麻混入巧克力中，謊稱吃巧克力充飢，實則待藥效發作，女子短暫失去意識時，駕車前往汽車旅館，在房間內不顧女同事哭泣、拒絕發生關係，性侵得逞並將皰疹傳染給女同事。

判決指出，被害女子在轎車上曾傳訊息給親友求救，並從蔡男偷拍的影片，看出女子表示疼痛、不願意、哭泣，仍遭侵害，根據醫院的驗傷證明，認定蔡男傳染性病，女子後續還要經過一定時間治療，負擔無法根治的高危險性，對女子精神、健康產生重大侵害，而蔡男始終否認犯行，女子透過律師表示希望從重量刑，合議庭因而判處有期徒刑9年6月。

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