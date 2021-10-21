全球旅宿平台Airbnb針對台灣民宿及飯店業者進行《疫情時代台灣旅宿業調查》，了解疫情對台灣旅宿業者的衝擊、以及探討旅宿業者如何與反覆無常的疫情共存，調查發現，有41％的業者認為2年內國際旅遊可恢復到疫情前水準，而短期內對於邊境解封，普遍是既期待又怕受傷害。

Airbnb指出，民宿與飯店業者在疫情衝擊下，選擇的因應措施呈現明顯差異，在開源方面，有55％的飯店業者在疫情期間提供餐點外帶服務，包括冷凍料理包、與外送平台合作、自推餐點外送服務等，藉此拓展不同的業務收入。民宿業者採取開源手段者則明顯少於飯店，最大宗為提供折扣優惠（42％）。

節流措施方面，業績衰退的飯店業者有79％採取無薪假或優退方案減少人事成本；相較之下，只有47％的民宿業者採取此措施。

隨著國內與國際疫情趨緩，旅宿業者對於旅遊復甦的期待亦逐漸顯現，有41％的受訪業者預期國際旅遊可望在2年內完全復甦；62％認為國內旅遊可望在未來15個月內恢復到疫情前水準。37％的受訪者認為應針對國旅復甦提早因應準備，認為應針對國際旅遊提早準備的比例則為15％。另有近4成業者表示，政府應該正視旅遊復甦，在政策上給予必要協助。

為了迎接疫後旅遊復甦，有高達85％的飯店業者至少採取一項提升住房品質的相關措施，例如增加多元付款方式（50％）、重新規劃動線（46％）、空間整修（40％）等；而高達4成的受訪民宿業者選擇持觀望態度，凸顯在迎接疫後觀光復甦上，業者的準備程度呈現不小分歧。