10月消費者信心指數（CCI）調查27日公布，總指數為74.26點，與上月相較下降0.13點，在股市民心渙散下，民眾消費信心仍得以支撐，調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，除了本土疫情退散、內需走向復甦，帶動就業機會，振興五倍券以家庭為應用的乘數效果浮現，帶來民眾對於購買耐久性財貨時機的信心上揚。

調查單位指出，本次調查六項分項指標，四項指標上升：家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財 ，兩項指標下降：物價水準、投資股市時機。

10月CCI六項分項指標中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為66.55點，與上個月調查結果相較上升0.75點；上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為116.8點，較上個月上升0.65點。

中大台經中心調查的「耐久性財貨」，包括家電、手機、汽機車、房屋等項目，吳大任表示，振興五倍券在10月間發放，不同於去年的三倍券還要每人支付2000元，今年每個人都可以拿到5000元，如果一個家庭有3位成員，結合起來就有1.5萬元，足以用於為家裡更換家電、機車的補貼，因此即使10月的房地產指數和上月相較是持平，耐久性財貨消費信心仍上揚。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。