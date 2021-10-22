美國撤軍失序導致阿富汗淪陷再次點燃歐盟自力建軍決心。德國、荷蘭、芬蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞今天提出倡議，要建立一支全歐的快速反應部隊因應日後的軍事危機。

德新社（DPA）報導，由歐盟5國發起的建軍倡議著眼擴充現有的歐盟兩個戰鬥群；目前的戰鬥群是跨國組建的快速反應單位，每群兵力約1500人，隨時處於備戰狀態，兵源來自不同成員國每半年輪調。

新倡議預料除原有的特戰與空運外，另將納入太空與網路作戰能力。

據德新社掌握的文件，5國表示近日阿富汗局勢凸顯歐盟必須有快速應變的能耐，有鑑於此，必須有一支這樣的部隊，且應提高部隊的戰備、部署和勝任能力。

為能有更大彈性，5國還提議援引之前從沒動用過的歐盟條約第44條。這個條款允許由意願國組成的聯軍得不經其他非參與國同意，就能開展安全任務。

新倡議還呼籲歐盟各成員國善用更多區域合作機制； 但這份新倡議未就新快反部隊整體員額提出具體細節，僅說地面部隊應達旅級規模，約5000人。

報導指出，德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）似對5國新倡議表示樂觀。她接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時表示，北約裡的歐盟部隊在沒有美國支持下無法發揮作用，新的歐盟快反部隊可成為另一選擇，但並不是要取代美軍。