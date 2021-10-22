美國商務部周四表示，英特爾和英飛凌（Infineon）等公司已經回覆，將配合自願提供這場晶片危機相關數據的請求，而最終回覆的數量和質量將決定商務部是否需要改為強制性的調查。

白宮上個月向汽車製造商、晶片公司和其他業者提出自願提供機密數據的要求，稱這些資訊將提高供應鏈的透明度，並有助於了解供應瓶頸所在。這項調查的回覆截止日期為11月8日。

美國商務部發言人表示，包括英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司都表示樂意提供數據。我們非常感謝他們的努力，也鼓勵其他公司效仿。

該發言人並表示，是否回覆這個請求是自願性的，但這些資訊對於解決供應鏈透明度的問題至關重要。我們是否必須採用強制性的措施，將取決於參與公司的數量和其提供數據的質量。

英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士尚未回應媒體置評請求。

美國政府這個調查要求讓台灣擔心其全球最大晶圓代工廠及蘋果主要供應商台積電等公司，將不得不交出敏感數據。台積電在本月早些時候已承諾不會洩露任何敏感的公司信息。

韓國貿易部也已對美方的要求表達擔憂，並在10月6日發布聲明表示，美方要求的數據範圍非常廣泛，其中包括許多營業機密，這在韓國是一個重大的問題。

不過，韓國貿易部長周四向國會委員會表示，韓國企業正準備檢視和提交可以在不違反合約保密條款或國內法的情況下向美方提供的數據。