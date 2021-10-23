地牛翻身！今（23日）18時32分花蓮近海發生有感地震，芮氏規模4.5。根據中央氣象局資訊，震央位在花蓮縣近海，即花蓮縣政府北北東方 10.0 公里，地震深度25.5公里，最大震度花蓮縣3級。

上下跳好幾下！東部近海地震規模5.3 最大震度花蓮4級
地牛翻身！花蓮震度4級
#地牛翻身 #最大震度 #3級 #花蓮縣 #公里