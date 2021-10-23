地牛翻身！花蓮地震規模4.5最大震度3級 18:462021/10/23 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身！花蓮地震規模4.5最大震度3。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（23日）18時32分花蓮近海發生有感地震，芮氏規模4.5。根據中央氣象局資訊，震央位在花蓮縣近海，即花蓮縣政府北北東方 10.0 公里，地震深度25.5公里，最大震度花蓮縣3級。 上下跳好幾下！東部近海地震規模5.3 最大震度花蓮4級 地牛翻身！花蓮震度4級 #地牛翻身 #最大震度 #3級 #花蓮縣 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛小排漲66％...70年代停滯性通膨重現！美國聯準會錯判情勢 「三大關鍵」讓通膨怪獸愈來愈狂… 18:002021/10/23 財經 加碼高雄 全聯蓋最大智慧物流 04:102021/10/23 財經要聞 美英澳聯盟之二》澳獲核潛艦劍指中 促陸發展深海反潛能力 09:222021/10/23 兩岸 台鐵產學合作 技職建教生捧鐵飯碗 04:102021/10/23 地方新聞 五倍券加持 3C家電超搶手 高單價商品成周年慶搶購重點 09:272021/10/23 生活 花蓮地牛翻身 台鐵東部列車慢行 12:052021/10/23 生活 大地酒店2021線上旅展開跑 住宿、泡湯票券最低下殺46折 13:492021/10/23 生活 台灣生存發展最大障礙 04:102021/10/23 時論廣場 活化鳳林環保科技園區 花縣府擬延長租期 最長40年 14:582021/10/23 生活 《金融股》國壽、開陽能源合資興建 雲林麥寮天機太陽能電廠正式啟用 15:062021/10/23 財經 購物旺季到 全年刷卡額估破3兆 04:102021/10/23 財經要聞 生活熱門新聞 「五倍券700＋現金100」店員拒找零 女客出奇招解決 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 三姊妹通通都不生小孩 理由曝光網全認同 - 生活 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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