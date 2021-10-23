台灣基進立委陳柏惟罷免案23日進行投票，最終投票結果顯示陳柏惟慘遭罷免。對此，民進黨發言人劉康彥今示，尊重人民行使罷免權及其結果，並砲轟國民黨亂鬥台灣基進黨，呼籲國民黨應適可而止，勿食髓知味。同時，此事也在網路上引發網友熱議。

劉康彥表示，國民黨自去年底至今，透過負面仇恨所進行的一連串政治動員與罷免，顯然都只是為了政黨利益，徒增台灣衝突、撕裂社會，而不是為了民主深化的目的，尤其朱立倫上任後，不僅任命許多前科累累的地方主委，國會也持續以亂鬥的方式影響國家政務推動。

劉康彥呼籲，國民黨不應一味地提升報復性罷免、國會的亂鬥，這只是滿足個別政黨與地方派系之利益，顯非國家之福。國民黨應適可而止，勿食髓知味。

對此，有不少網友在《YAHOO》新聞的留言區中表示，「12月的公投，讓你知道什麼是多數」、「林昶佐應該就是下一個了」、「這全都是自作虐、結果是火燒到自己、該適可而止的是自己！好笑喔！」、「笑死人，你怎麼玩別人，別人怎麼玩回去」、「亂鬥的是誰民眾很清楚，民眾的智慧會唾棄他的」。

有些網友則砲轟民進黨，「民進黨請適可而止」、「始作俑者應該是民進黨吧！」、「民進黨見笑轉生氣」、「民進黨還不知道檢討，這臉皮是怎麼回事」、「那當初韓國瑜罷免案 請問妳們又要如何解釋？今日你們這番話只是打腫自己的臉而已」。