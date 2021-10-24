台東縣政府舉辦設計師周，卑南國中設計專班的學生參與布展及導覽，在大師的薰陶下收獲滿滿。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦設計師周，卑南國中設計專班的學生參與布展及導覽，在大師的薰陶下收獲滿滿。（莊哲權攝）

由台東縣政府文化處主辦的「台東設計師週」，邀請6位海內外著名設計師、藝術家與12組在地文創單位進行共創交流，參與布展的卑南國中時尚美學設計專班的學生，在設計大師的薰陶下收獲滿滿，學生說，兩天的展期她看到團隊合作的重要性。

「2021台東設計師週」23、24日在台東美術館戶外草皮展示共創成果，台東縣政府文化處表示，這次共邀請6位來自海內外著名設計師、藝術家與12組在地文創單位進行共創交流，獨樹一幟的展示區由知名花藝設計團隊CN Flower創辦人暨總監凌宗湧策劃，以台東山林印象為理念，運用水蠟燭等花材裝置出獨一無二的展示空間。

這次的成果展，卑南國中時尚美學設計專班一、二年級的學生實際參與布展，並且擔任導覽解說，學生陳雨葳說，設計團隊在許多細節中都非常專注，給她不少啟發；張攸旋說，過程中聽了許多設計師的創作理念，收獲滿滿，兩天的相處更發現透過團隊分工合作，才能將展品完美呈現。

卑南國中校長游數珠表示，該校時尚美學設計專班去年才成立，這次的「台東設計師周」機會非常難得，就帶學生出來學習，也見識大師的作品，藉由這次的經驗，未來可成為他們在美學設計的養分。

縣長饒慶鈴表示，台東是很悠閒放鬆、慢生活的地方，許多創作者都說能在台東的大自然找到靈感，其實創造力就在我們的生活之中，台東縣政府不但成立全國第1個縣級設計中心，9年前也舉辦全國性設計展，多年來也透過青年工藝營、工藝獎與參展等方式，持續推動台東工藝。