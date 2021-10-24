林葉亭（左）與兒子邱以太（右）到場支持劉昊演出。（陳俊吉攝）

劉昊日前甫發行新專輯《自定義》，24日受邀擔任「太陽的孩子」公益音樂會主演嘉賓，以大提琴演奏搭配原住民小朋友的排笛吹奏，一同演出阿美族傳統歌謠〈東方日出〉；林葉亭與大兒子邱以太今特別到場打氣，她打趣形容自己和劉昊是「忘年之交」，林葉亭說：「我是看著昊昊長大的『好朋友』，打從他牙牙學語、學走路，到他站上國際舞台拉大提琴，覺得他成長好多。」原來林葉亭的兒子邱以太，是劉昊國小、國中同班同學，2人經常一起打球，2家人交情不錯。

今下午彩排一開始意外發生強震插曲，鎮定後主辦單位檢查現場安全無虞才再繼續總彩。與小朋友相處融洽的劉昊，趁萬聖節前夕以送糖果名義成功「收買」孩子們，現場笑聲不斷，劉昊說：「小朋友都問我為什麼把自己英文名取叫Ponzii （胖子），我跟他們說我先前在美國是個胖到96公斤的胖子，他們都說我『騙人』，還說我不是胖子哥哥，是騙子哥哥，太可愛了。」

事實上，劉昊為了今天的音樂會、想在鏡頭前看起來更瘦，事前下了不少苦心，每天只吃中餐並搭配水煮料理，一個月成功減重3公斤來到73公斤；其實他近期為了趕明年初的新專輯創作錄音，一度遇到撞牆期而心情不好，差點以為自己罹患憂鬱症，劉昊說：「最近創作靈感嚴重卡關有點信心被打擊到，加上給自己很多壓力，導致作息不正常，食慾也不太好，看起來有點沒精神，經紀人還有長輩聊天開導後，才慢慢恢復。」