味全龍隊新秀強投徐若熙22日投完後，本季確定「關機」，短暫休息過後將強化下半身及體能，對於他明年的投球規畫，總教練葉君璋已有初步想法，整季希望能至少投100局，每場比賽約投90球，但開季前1個月會先有觀察期。

徐若熙菜鳥球季最終以81局作收，自責分率3.11，拿下3勝7敗，「關機」後，教練團會先讓他休息2周不投球，之後則是每周進行2、3次投球訓練，另外針對下半身肌力及體能做加強。

對於徐若熙本季都未挨轟，葉君璋認為並不意外，因為今年在教練團刻意保護下，徐若熙前段先發局數都不長，每位打者可能1場比賽只遇到1、2次，「在這情況下要能掌握並不容易，如果明年他局數、球數增加還能都不被打，那才是超級厲害。」

葉總表示，明年球隊對徐若熙還是會有所限制，「預定整季大約120局，但還是要看他的狀況，希望至少能投到100局，至於每場投球數則約90球，但這也是要開季1個月後才會慢慢調整，確定他狀況OK後才會慢慢拉上來。」

至於另一位本土王牌「龍王」王維中，葉君璋表示，今天先發過後預計還會有2次先發，「今天投完後會先下去（二軍），10天後再回來先發1場，大概在11月中前結束球季。」