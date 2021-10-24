中央氣象局不斷優化地震通知速度，宜蘭縣南澳今（24）日發生規模6.5地震，仍有民眾反映搖晃發生後才收到警報，認為警報速度太慢，如果能及早準備會更好。醫師施景中也分享家中的「地震示警神器」，今天在感受地震搖晃前，就已經發聲示警了。

施景中在臉書分享家中的「地震示警神器」，是1988年他受邀到首爾演講，參訪景福宮時買了一個「聖德大王神鐘」縮小版模型，原本要當作禮物送給小孩，沒想到隔年921地震，當晚人還沒感到劇烈搖晃，神鐘已接收震波衝擊而噹噹作響。

施景中也說，後來偶爾幾次大地震，也有聽到神鐘發出聲音提醒，雖然現在鐘槌早已故障，但仍舊不受影響，「今天中午時分又大聲示警，比國家級警報還要早」。

不少網友也紛紛留言，好奇聖德大王神鐘構造「侯風地動儀的簡化版？」、「渾天儀？」、「祖先的智慧很難想像運作原理如此精準」，還有不少人也想直言想要購入，「還買得到嗎？」、「感覺之後如果去韓國旅遊可以帶一個」、「我下次去景福宮也要買」、「下次去韓國必購」。