今天下午1點11分左右，宜蘭發生芮氏規模6.5地震，震盪之大全台有感，時間長達數十秒，不少民眾都表示嚇壞了，包含正在攝影棚工作的女星謝忻，她在IG連發多則限時動態，透露大家慌忙逃離時，她是失神跑到這地方躲起來，完全不敢走出去，直到莎莎來相救，才總算逃出。

走出不倫戀低潮的謝忻，如今算是真正重返演藝圈，工作越來越上軌道，頻率也變高，而她顯然很珍惜現在的狀態，今天上通告錄節目，拉著夥伴拍IG限時動態短片，疾呼：「星期天有工作很幸福」，沒想到歡樂的氣氛不久後完全變調。

謝忻錄影到一半遇上強烈地震，她連發數條限時動態紀錄經過，其中一則短片，是地震當時的攝影棚，天花板眾多照明燈劇烈搖晃，工作人員不斷喊著：「往外走」，來賓們則掩頭倉皇走避，她當場嚇瘋，「我一直尖叫，不知往哪裡跑…」。

在一片離開的人潮中，謝忻因為嚇壞，躲在桌下不敢走。(取材自謝忻IG)

隨後謝忻繼續上傳現場照片，她人已經躲在一張桌子底下，她回憶當下，自己嚇到從椅子上跳起來，嘴裡一直喊著怎麼辦，有人說著「出去啊！出去啊！」，但她莫名死守節目的某個大型造景，之後躲到桌子下，嚇到完全不敢移動。

謝忻就這樣在一片往外走的人潮中，困在一張辦公桌底下，她表示感覺持續在晃，但強調自己沒哭，只是動彈不得，疾呼：「休想叫我爬出這張桌子」，幸好莎莎見義勇為，跑過去對她大吼：「快跑出去啊！」，她才終於回神，跟著眾人一起跑出攝影棚，對此謝忻感謝莎莎，在她最恐懼時伸手救了她一回。