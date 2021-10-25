如果你平常就有肥胖、糖尿病、高血壓、高脂血症等問題，那麼事業心強的人更要注意。日本醫學博士石黑源之醫師指出，從一份由日本家醫診所小規模數據顯示，心肌梗塞的好發時間以星期一早上8點左右最多，其次是星期日下午4點左右。據推測，這是因為人們從星期日傍晚時分，便開始思考明天的工作，壓力變大，導致心肌梗塞發生。

雖然「心肌梗塞多在周一」的說法並非實證結果，但國民健康署也指出，心肌梗塞等心血管疾病發作的確有高峰時間，也就是清晨5時至9時(起床前至起床後4小時內)，以及晚上8到9時(晚餐後)的「朝5晚8」最危險。

不過，心血管疾病發作通常多有前兆，只是常被忽略。除了每日好發時間外，包括溫度變化、身體疲勞程度，也都會誘發。

●外景主持人突發心肌梗塞 多虧警覺6前兆才保命

曾任節目外景主持人的資深導遊林耀煌(牛腿)自曝，曾歷經心肌梗塞發作的驚險過程。他提到，當天晚上10點多突然感到極度胸悶、喘不過氣，並且感覺從後背一路痛到下顎，想要嘔吐又吐不出來。牛腿說，他想起兩個都星期前也曾覺得胸悶，覺得這場疼痛不單純，趕緊就醫。

牛腿指出，後來他才知道，還好自己警覺迅速就醫，因為他在急診過後大約20分鐘就急遽惡化，從心律不整到心跳停止，經過電擊搶救才撿回一命。如果不是警覺到心肌梗塞6前兆，提早就醫，等到心跳停止休克後才求救，恐怕已難回天。

心肌梗塞六前兆。(合成圖/Shutterstock 中時新聞網製圖 )

台大醫院急診醫學部主任黃建華說，一旦心跳停止，腦細胞缺氧約4、5分鐘就會開始壞死，因此，心肌梗塞導致心跳停止的病人，很多狀況是心跳救回來了，腦袋卻不一定能救起來。以全球統計觀察，心跳停止能夠被救回來到清醒階段的比例不超過10%。

因此，注意心臟病之徵兆，爭取黃金搶救期是預防猝死的重要關鍵。當出現胸痛或胸悶、合併喘不過氣、冒冷汗、嘔吐、頭昏等疑似心肌梗塞急性發作前兆時，務必牢記搶時間打119立即就醫，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症。