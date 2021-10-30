如何規劃自己的退休金？「保險」也是可考慮的方式，因為除了以存錢、投資增加自己退休金，運用「保險」讓自己獲得基本保障，避免自己退休後因故增加額外負擔，也是重要觀念。因退休後沒有固定薪資收入，減少意料之外的支出相對也是「保本」，因此壽險業者特別提供3大投保攻略，教大家靈活運用3類保障型保險，建立人生基本保障。

根據南山人壽調查，國人平均要有600萬元的老年準備金，才足以支應老年生活、長照、醫療開銷費用，調查也發現，有近4成青壯族尚未開始準備，即使有準備，也不夠實際需要。壽險業者從半官方的平台切入─即金管會委由集保公司規畫的基富通退休準備平台，除了基金之外，今年9月23日起新上架9家壽險業者的保單，包括小額終老、定期壽險與重大疾病險，提供國人作為退休保障。

最大優點是，此退休準備平台上提供的保障型保險商品附加費用率都不超過總保費的10~15%，比起市售同款保單附加費用20~30%不等，即省了10~15%，可以實惠的預算選擇適合的保單，以定期壽險繳費20年期為例，較一般通路同規格保單費率約便宜25%至62%。

為幫助民眾以有限的預算規畫退休保障，南山人壽特別針對小資族及有需要的民眾傳授3大投保攻略，提醒及早展開退休金規畫，做好基礎保障，邁向幸福樂退的生活。

攻略一：先建立人生基本保障，自由選擇定期壽險保障年期，給家人完整照顧。

例如定期壽險是針對身故或完全失能保障，給付保險金額，保障年期分為5年期、20年期 、保障至70歲等3種，可依人生階段需求選擇保障年期，適合新鮮人世代、小資族世代、三明治世代等不同族群。以20歲女性、投保5年期為例，最低年繳保費僅220元起，可說是小小預算即可擁有相當保障，給家人最 堅強的後盾。

攻略二：運用小預算獲得終身保障，讓愛延續到人生最後一哩路。

小額終身壽險，保費較一般終身壽險便宜，提供身故保險金或完全失能保險金保障，投保金額最高50萬元，民眾可自由選擇6年或20年期的繳費方式，讓繳費與未來保障規畫擁有更多彈性，還可以視需求加購傷害險附約，讓保障更齊全，傷害險附約保額最高7萬元，適合銀髮族、預算有限族群、三明治族群優先補充小額終身壽險，享受更完整保障。

攻略三：補足重大疾病健康保險，支撐高額醫療費用與工作收入中斷問題。

平台涵蓋癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)、腦中風後障礙(重度)等7類重度重大疾病保障，採一次性保險金給付設計，萬一不幸因病倒下，保險金能夠支持醫療開銷，安心接受治療。民眾可視需求選擇適合的保額，例如年輕族群可以選擇1年期，可保證續保至70歲的保單，正值中壯年的打拚族，可以考慮20年定期險，使人生關鍵期無後顧之憂。

基富通也提醒，買保險有3大重點要注意，第一是先保障再投資，建議優先投保保障型保險，若有閒錢再做投資規畫；第二是先求再求好，建議先求有基礎的保障額度，之後在經濟能力可以負擔的情況下，再補強自己最在意的風險來強化保障；第三是注意身體狀況會影響投保，建議大家要在身體健康時盡早檢視自己的保單，趁健康買保障，才不會增加投保審核難度。