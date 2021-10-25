根據中央氣象局資料，25日凌晨3時42分又發生一起芮氏規模3.9的小區域地震，震央在臺東縣政府東北方 23.6公里，臺灣東南部海域，地震深度：20.6公里。

各地最大震度

臺東縣3級

花蓮縣1級

受地震影響 台鐵3區間首趟車時速30公里
地震前傳出10秒「地鳴聲」 網驚喊：像龍在吼
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