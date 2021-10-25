臺東縣3.9小區域地震 台東3級花蓮1級 03:582021/10/25 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東縣規模3.9地震 台東3級花蓮1級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資料，25日凌晨3時42分又發生一起芮氏規模3.9的小區域地震，震央在臺東縣政府東北方 23.6公里，臺灣東南部海域，地震深度：20.6公里。 各地最大震度 臺東縣3級 花蓮縣1級 受地震影響 台鐵3區間首趟車時速30公里 地震前傳出10秒「地鳴聲」 網驚喊：像龍在吼 #臺東縣 #3.9 #3級 #6公里 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國家級警報有用 網讚：地震5秒前收到 台北人卻哭了 14:082021/10/24 生活 6.5級強震撼台 新北9件災情通報 只差這件沒結案 18:172021/10/24 生活 新北4級地震 證交所：電腦及網路系統經檢查一切正常 15:202021/10/24 財經 北市應變中心已開設 柯文哲：超級有感地震 15:172021/10/24 生活 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 未受地震影響 中正紀念堂接種站上午接種2400人 14:442021/10/24 生活 規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 13:462021/10/24 生活 宜蘭6.5地震 聯電部分機台當機、世界先進疏散人員 15:372021/10/24 財經 受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉 14:252021/10/24 生活 地震當下繼續吃飯 柯文哲：塌下來跑也來不及 16:272021/10/24 政治 地震搖晃劇烈淡海輕軌停駛4分鐘 下午1時48分恢復載客 14:282021/10/24 生活 生活熱門新聞 淡江大橋八里端主線 25日晚間10時起通車 - 生活 胃食道逆流吃這種藥沒用 醫曝2大NG行為別再做 - 生活 凌晨地牛翻身！屏東02：17規模4.2地震 最大震度高雄市3級 - 生活 - 中央社 準颱風瑪瑙恐今晚生成 對台影響曝光 這3區陰雨繼續下 - 生活 台北象山恐怖50秒地震畫面曝 網驚：101搖晃幅度大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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