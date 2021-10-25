民進黨立院黨團總召柯建銘 (吳家豪攝)

基進立委陳柏惟罷免案上周六公投通過，引發各界開始思考當前罷免門檻制度是否合理。民進黨立院黨團總召柯建銘昨日表示，當初時力甚至主張門檻更低的「簡單多數決」，幸好最後沒有照時力版本通過，「否則前時力立委黃國昌連一任立委都當不完」，有關罷免門檻問題，朝野應該來共同面對。

原本《選罷法》規定，罷免案採2階段，且投票率得達2分之1，同意票多於不同意票，罷免案才算通過。但2015年針對前國民黨立委蔡正元「割闌尾」罷免失敗後，引發社會對於罷免門檻過高爭議，立院進入修改《選罷法》討論。

時力立院黨團當時提案主張不設門檻，採「簡單多數決」。但因各黨反對，最後協調後，決定將門檻由原本投票率達2分之1降為4分之1，並於2016年11月修法通過。

柯建銘表示，當時修法討論時，民進黨堅持至少還得要有投票率達4分之1的門檻，否則若採時力主張的「簡單多數決」，罷免門檻更低，恐怕黃國昌在2017年12月的罷免案，就會被罷免通過，「連一屆立委都當不完」。

柯建銘指出，外界現在正在討論罷免門檻過低，可能會引發「仇恨式動員」，但因為目前仍有些罷免案已被提出，且正在進行中，若中途討論修法，恐怕立院有所顧忌。

柯建銘說，陳柏惟罷免案結束後，不論是民間百姓、朝野政黨、學者專家，大家都有很深的疑惑，這門課題影響的不僅是民進黨，包括朝野各黨、民間、學者，也要再做思考。

柯建銘表示，國民黨也不要因為陳柏惟罷免案過了就志得意滿，任何事情物極必反，也要適可而止。自己在今年3月間曾說過，現在不是修法時機，但距今也已半年，加上如今外界的聲浪，因此也要呼籲朝野政黨，大家共同來面對，