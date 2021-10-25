台灣基進立委陳柏惟案通過後，藍綠各陣營將啟動補選競爭，國民黨籍前立委顏寬恒勢必捲土重來；民進黨目前有多位人選浮上檯面，沙鹿在地市議員王立任今天表示，由於地方人士勸進，若有需要他，一定全力以赴。

王立任表示，他是沙鹿的在地議員，在這裡蹲點很久，跟陳柏惟也有設立服務處，算是非常了解在地，且沙鹿是最大的票倉。選舉開票當天，大家還沒想到補選問題，隔一天下午，就有許多人覺得他合適，勸進他參與補選。

王立任說，目前應會採徵召方式，還是由基進黨及黨中央那邊協商，若有需要他，一定會全力以赴。