民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案將在12月18日舉行。民進黨立院黨團總召柯建銘說，下鄉說明一定會規畫，公投若沒守住，任何黨都沒辦法執政。民進黨立委陳亭妃今日表示，這樣的說法太超過。

柯建銘指出，從上周六基進立委陳柏惟罷免案可看出，現在已經變成「仇恨動員式」罷免，而1218公投案，內容將牽涉更廣，包括環境、能源、台美關係等議題，屆時公投若沒好好守住，任何執政黨都沒辦法執政。

陳亭妃表示，柯建銘的說法有點過了頭，但民進黨確實得面對民眾，把政策的誤解再做溝通，好好跟人民說明。原本民進黨打算下鄉巡講，但因為碰到疫情，等到疫情趨緩，會再開始進行所有規畫。

另針對陳柏惟罷免案，陳亭妃回應，陳柏惟是政治惡鬥下的犧牲品，為他感到不捨。希望未來《選罷法》能避開這些仇恨性報復、把罷免當工具的現象。至於修法的事情，現在談還太早，應該思考的是如何有更多配套。