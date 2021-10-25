僑委會委員長童振源今天表示，中國發放健康包、春節包等防疫物資給台僑在內的海外僑胞及留學生，今年3月更推出「春苗行動」，為海外公民就地施打疫苗，企圖鬆動親我僑界對其統戰滲透的防衛，但僑胞仍非常支持台灣，研判「春苗行動」成效應該相當有限。

童振源今天在外交國防委員會進行業務報告指出，近月以來，緬甸、越南、泰國、馬來西亞、印尼等國接連出現嚴峻疫情，再加上疫苗普遍短缺，接種覆蓋率不足，確診及死亡人數雙雙攀升，各國政府緊急實施各種封鎖措施或要求關廠、停工，許多僑台商因應不及，只能暫時停工，即便降載生產亦嚴重影響營收，僑台商面臨我國新南向政策實施以來最大的危機。

他說，僑委會7、8月間分別與泰國、菲律賓、緬甸、越南、印尼及馬來西亞等地區僑領召開「因應東南亞各國嚴峻疫情視訊會議」；並自 7月25日起召開6場「東南亞疫情小組線上會議」，適時提供東南亞僑界支援協助。

不過童振源也指出，中國自其境內疫情趨緩後，開始將抗疫工作轉為馳援國際，除透過疫苗外交企圖扭轉病毒起源國之形象外，更發放健康包、春節包等防疫物資給包含台僑在內的海外僑胞及留學生。

今年3月中國更推出「春苗行動」，為海外中國公民就地施打疫苗，同時將港、澳、台人民納入施打對象，並公開宣稱已有160多個國家的 170萬海外僑民接種，其中包括數千名台灣人，顯見中國利用疫苗短缺國家及人民健康安全需求，企圖鬆動親我僑界對其統戰滲透之防衛，拉攏僑胞做為其防疫大外宣的工具。

立委詢問是否因此吸引我僑胞往中國靠？童振源表示，有些僑胞可能為了健康考量接種大陸疫苗，但對台灣的認同與支持仍相當高，研判未來都還是跟我們站在一起，「所以我想它的成效應該相當有限」。

民眾黨立委邱臣遠也詢問，高端至今還未向越南政府提出申請註冊，如果施打高端的人入境越南是否會有認證問題？童振源說，他過去聽到的消息是越南有承認高端疫苗的可能性，我方也希望儘快解決這個問題。

無黨籍立委林昶佐質疑海外僑胞和台商若在國外打大陸疫苗，入境後恐怕會有混打的問題，據他了解，施打大陸疫苗的海外台灣人以東南亞國家居多，僑委會是否有了解？童振源表示，根據目前掌握的資料，接種科興跟國藥疫苗的海外僑胞數量不太多，因為僑胞對大陸疫苗的效力還是有些疑慮，這些人回來後衛福部都有相關規定。