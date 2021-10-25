長盧秀燕說明，預計在文九52新建一間規模18班的國小。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

副議長顏莉敏為學區內學齡兒童爭取新建國小。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區迅速發展，隨著外來人口移入，且幼年比例為中市第二高，北勢國小學區內學齡兒童也持續增加，現有校舍早不敷使用。中市副議長顏莉敏希望孩子都能在地就學，積極為學區內學齡兒童爭取新建國小，25日邀市長盧秀燕現地會勘，一舉讓文九52新設國小計畫拍板定案，預計明年即可開工，2024年完工。

顏莉敏指出，隨著人口移入沙鹿區，對應的是就學需求，北勢國小學區內學齡兒童很多，多年來因校舍不足，孩子必須跨區就讀，不僅家長接送不便，小朋友自己上學的距離遠，家長更是擔心不已。

顏莉敏說，北勢國小校舍不足狀況已久，為了讓小朋友們擁有教室，老師克難在樓梯間備課、批改作業，已成為校園常見的景象，真的很辛苦。服務團隊與市府已多次開會討論新建國小一案，認為文九52學校用地有其可行性，整體預算與相關校舍興建規劃，則有待市府拍板定案。

顏莉敏強調，這不只是家長與孩子的期待，更是老師們的盼望，增建國小勢在必行且有急迫性，倘若該學區內能新建國小，也能緩解老師教學的空間需求，希望市府能看見在地就學需求，儘速解決校舍不足難題。

市長盧秀燕說明，文九52新設國小一案，先前已由顏莉敏副議長爭取到規劃設計費用，相關工程預計明年開工、2024年可完工，將分年編列2億1600萬元執行第一期計畫，預計在文九52新建一間規模18班的國小，讓當地孩子不用再疲於奔命跨區就學。