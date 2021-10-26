忘齡嬤公園散步 返家路上只記住地址忘了回家的路

高齡92歲的陳姓阿嬤日前出門散步迷途，雖然清楚自家住址，卻不知道該怎麼走回家，熱心婦人得知後幫她報警求助。員警將她帶回1公里外的住家，提醒同住的弟弟幫她做個可供協尋的名牌，阿嬤卻說：「免啦，我以後不敢出去了！」讓員警聽了也不禁莞爾。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員林冠廷、警員黃宇綸日前中午13時巡邏時，獲報前往崇倫公園協助迷失老婦人。熱心的報案人向警方表示，稍早經過公園涼亭時聽見有人向她問路，原來阿嬤迷路不知道怎麼回家，然她對附近也不熟悉，只好請警方前來協助。

陳姓阿嬤說自己80多歲，和友人相約至公園散步，稍早朋友家中有事先離開，她雖知道家中住址，卻不知道該怎麼走回家，只好坐在涼亭發呆，看見婦人經過才趕快叫住她問路。員警見阿嬤年事已高，住家距離亦不遠，便熱心將阿嬤送返家。

同住的弟弟見警車開到家門口，趕緊出來迎接，原來阿嬤因為年紀大了，記憶力大不如前，但身體硬朗、腦筋也還算清楚，經常會獨自出門購物和散步，然最近常發生忘記該怎麼回家的情形，他們姐弟倆都已經90歲了，也沒辦法攔住她不讓出門，對於員警的協助相當感謝。阿嬤回到熟悉的家，也開心地向員警直說：「阿里阿多。」

員警提醒她年紀大了出門要注意安全，她笑著說自己才80幾歲而已，聽到大家跟她說：「阿嬤，你已經92歲了啦！」阿嬤自己也好驚訝：「哇！原來我年紀這麼大了呀！」

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安返家。