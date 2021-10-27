第44屆時報金像獎于10月23日在臺北、北京同步舉行，本次金像獎評審會議採兩岸同步線上會議進行，共邀請8位台灣評委及7位大陸評委。共選出14金、20銀、34銅等各項年度大獎計129件。時報金像獎致力於華文廣告創意的推動，44年來，一路從黑白廣告走到數位時代，記錄每個時代的優秀創意，從未缺席。

第44屆時報金像獎全球總決審評審, 大陸地區評審委來自各城市，實現本屆主題發光的城市、團結的力量。(時報獎執委會提供)

線上線下15位委員推選並票選本年度評審團主席，並由每位評委發表參與本屆時報金像獎的評審標準「心中一把尺」。獲選本屆主席的常一飛(台灣偉門智威首席創意長)表示：參與評選最期待的，是從眾多優秀精采的作品中發現那個會影響我、改變我、讓我有行動，並且產生新觀點的創意，一份好的創意，能讓每一位評審委員都帶著收穫與滿足的心回家。副主席薛振添(資深創意人)認為：在疫情之下，我希望好作品能突破疫情的各種限制。

評審團討論年度最大奬。(時報獎組委會提供)

第44屆時報金像獎評審主席常一飛。(時報獎組委會提供)

本屆評審團主席常一飛(台灣偉門智威首席創意長)表示：在今年看到很多引人入勝的精彩作品，也發現了兩岸因為環境不同，審美和廣告價值觀也不同，感謝時報提供平台讓大家共同成長。

第44屆時報金像獎評審副主席薛振添。評審副主席薛振添(資深創意人)認為：在疫情之下，我希望好作品能突破疫情的各種限制。(時報獎組委會提供)

時報獎執委會執行長林淑黛致詞 感謝各位評委的參與。(時報獎組委會提供)

在總決審過後記者走訪幾位評委，讓我們來聽聽各個評委對今年的整體作品發表感言，周麗君（台灣電通ＭＢ創意長）表示: 因為疫情限制了時間和空間，為了打破限制，必須找到更有力量的可能性，這個創意的力量，是人性裡面很特別也很激勵人心的力量。龔大中(奧美集團創意長)表示：傳統作品形式下滑，傳播及表達越來越爆炸，大家都努力在變化的時代用創意的力量尋找更多可能性，這種企圖心很打動人，令人尊敬。狄運昌（聯廣集團創意長）表示：創意是解決難題的能力，在作品裡看到因為疫情，激發大家用技術或特殊的方式來突破限制，用新的嚐試，找到新的出口。北京(Heaven&Hell 创始人)評委李丹表示: 因為疫情影響，出現許多健康與公共衛生的作品；有些好作品結合商業，解決痛點，未來一定會起帶動作用，讓客戶指名學習，互相借鑑。蔡祥（藍標数字首席创意长）則認為：許多結合傳統文化接地氣的作品很精彩，個人風格突出，大陸長篇的作品越來越多。

本屆時報金像獎及金手指獎頒獎典禮，台北將於12月6日假寒舍艾美舉辦；大陸則於11月６日將於成都舉辦。