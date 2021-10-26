元大金(2885)旗下元大證券今年6月8日成為全台首家提供Nasdaq美股即時報價服務的證券商，這個月再上線「美股定期定額」交易，選出S&P500的25檔熱門個股及25檔趨勢ETF標的，提供小資族等投資人也能輕鬆投資美股。

美股最小交易單位為1股，不少知名個股由於股價較高，1股動輒上萬台幣，使不少投資人望之卻步，但透過美股定期定額，按客戶定期定額契約指定的「金額」交易，元大證券提供「超彈性」的台外幣約定扣款服務，最低扣款金額只要美金100元或新台幣3000元，投資人可自行決定約定扣款的幣別。

根據券商公會統計資料，今年全台複委託開戶數截至8月已突破276萬戶且月均交易量已突破3800億元，其中美國市場掛牌交易股票、ETF占整體複委託交易量的比重更高達7成，凸顯台灣投資人熱衷投資並且時刻關注美國股市。

元大證券指出，客戶可透過「投資先生」APP進行美股定期定額交易，申購買進手續費以成交金額的0.3％計算，且無最低手續費，減輕投資人對最低手續費收取的負擔和壓力。

此外，元大證券提供「超靈活」整股轉撥服務，投資人可將定期定額累計買入庫存(1股以上)轉撥為整股庫存，同時提供整股及定期定額的獨立庫存查詢功能，讓投資人清楚庫存部位的績效。