集集鎮十五份橋上游野溪堤防工程，總工程費共計500萬元。（圖／取自許淑華臉書）

中寮鄉崁頂村後寮段四股至內坑仔坑頭野溪，治理工程經費共計400萬元。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華成功出線代表參選下屆南投縣長，本來已人氣爆棚的她聲勢更旺。許今日（26）表示，已向水保局爭取900萬經費，整治中寮鄉崁頂村後寮段四股至內坑仔坑頭野溪，與集集鎮十五份橋上游野溪堤防，兩案都將於近日施工。消息一出，讓大批在地鄉親激動大讚，肯定許為南投爭取建設的用心。

許淑華今日早上7點在臉書發指出，她已向水保局爭取900萬經費，整治中寮鄉崁頂村後寮段四股至內坑仔坑頭野溪與集集鎮十五份橋上游野溪堤防，兩案目前皆已完成測量設計，將於近日施工，以確保民眾生命財產安全。

此文迅速湧入超過4000個讚與超過130則留言，網友紛紛表示：「南投有你真好爭取很多建設，讚」、「好樣的立委」、「愈來愈有縣長的風範了」、「未來的南投縣長許淑華」、「政策有沒有在用心，民眾從小地方就能感受到」、「實至名歸的好立委」。

不僅如此，也有在地人現身留言：「我是在地人，許委員真的為南投做了很多事，我們都看在眼裡、記在心裡」、「感謝淑華委員，向水保局爭取經費，整頓大鞍里圓山農路改善工程，已全新完工，使得我們用路人提升安全及便利性」、「委員不只漂亮，問政的用心都在細節體現，問南投人就知道了，真的很感動」、「感動哭！在地鄉親投妳一票啦！」。