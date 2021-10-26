交通事故引起死傷，以路口比例最高，另毒品也為萬惡之源，台中市警局霧峰分局分局長李建興26日至警察廣播電台台中分台，在空中暢談「交通安全月」、「校園安全作為」及反毒、反詐宣導等，呼籲民眾注重交通安全，建構無毒校園。

李建興在警廣「945會客室」節目中指出，交通安全、校園安全及反毒、反詐是警方工作重點，他表示，根據統計，交通事故發生地點計有近6成發生於路口，路口交通事故包含車與車、車與人之停讓，反映國內路口停讓文化尚未成形，因此今年警方仍聚焦在路口，呼籲駕駛及行人「路口慢看停 行人停看聽」

李建興指出，目前新世代反毒策略為政府當前首要治安任務，霧峰分局為防制毒品侵入校園，每月與各級學校聯繫訪視1次以上，維護校園環境安全外，還針對周邊治安顧慮場所、學生租賃處所等環境進行評估檢測，與各級學校間也有 LINE 群組，以建立暢通的聯繫管道，建構無毒校園的學習環境。

警方在毒品案件上，積極溯源根絕製造、運輸及販賣毒品，並全面查緝毒品切斷供應，保障民眾安居樂業，李建興提醒民眾，對於隨身攜帶的飲料也應提高警覺，保持在視線範圍之內，避免在不知不覺中遭受毒害。

李建興也分享「假交友禮物遭海關扣押」的詐騙手法，呼籲民眾應提高警覺，懷疑是詐騙，務必保持冷靜小心查證，應在「黃金30分鐘」內立即撥打165專線詢問外，並由警方協助進行緊急圈存機制，即有較高的機會將遭詐金額攔阻成功。

李建興最後呼籲民眾「醉不上道」，參加飲宴喝酒時，務必「指定駕駛」、「搭乘計程車代步」或「搭乘大眾運輸工具」，降低酒後駕車的危害。