謝佳見出席「ＯH! MY Mini Mart馬來西亞迷你市場」剪綵活動。（藝和創藝提供）

謝佳見推薦喜歡的家鄉味。（藝和創藝提供）

謝佳見買蝦餅送粉絲。（藝和創藝提供）

大馬影帝謝佳見25日受邀為「ＯH! MY Mini Mart馬來西亞迷你市場」剪綵，他因為疫情已經兩年沒有回馬來西亞，當踏入商店時，謝佳見便勾起思鄉之情，迫不及待想介紹心中想念的家鄉味，除了現場可以吃、喝到許多馬來西亞必吃料理，包括糯米雞、咖哩餃、椰漿飯、美祿等，更有許多道地的泡麵與調味料可以購買，讓謝佳見開心直呼：「在這裡可以聽到帶有家鄉口音的店員熱情與顧客們打招呼的聲音，可以吃到懷念的美食，真的讓我有種瞬間回到家鄉的感覺！」

提到馬來西亞美食，謝佳見說：「馬來西亞路邊攤隨處可見的『炸香蕉』，絕對不能錯過的『椰漿飯』以及『叻沙』，還有特色飲品『參冰』（黑咖啡加茶混合），這些都是我非常推薦大家可以試試的料理。」

當天天氣微涼，謝佳見看到粉絲們僅能在戶外等候，便購買店家自製蝦片零食，贈送給當天到場粉絲，亦貼心準備暖心飲品，暖心舉動讓粉絲直說：「不管等再久都值得了！」

謝佳見說，這是離家最久的一次，從2019年初後就沒回去了。長年在異地的他，平常想念故鄉時一定去馬來西亞餐廳大快朵頤一番，在家的話就會跟家人朋友視訊一起喝美祿、一起吃Maggi泡麵。他透露自己最愛的家鄉味是砂勞越乾拌麵、肉骨茶，平常也會自己料理家鄉味的乾拌麵、用參巴醬來炒菜。