4大公投將在12月18日登場，公投的結果和走向也成為各界關注焦點。國民黨台北市議員羅智強表示，他和黨內的夥伴將會從10月30日開始夜宿凱達格蘭大道49天，提醒總統府內裝睡的人；他更直言，「1218算總帳，4大公投教訓民進黨，也對蠻橫又失能的蔡政府投下不信任票」。

羅智強今(26日)在臉書上表示，從去年8月開始，這1年多的時間，自己從催生公投綁大選公投、反萊豬公投，到騎摩托車、騎腳踏車環島力拚兩項公投的連署，加上數百場風吹日曬雨零的街頭演講，全力以赴的宣傳公投。

羅智強指出，1218將是公投的最後一哩路，他也將從這個禮拜六（10/30）起

結合黨內的同志夥伴，風雨無阻夜宿凱道49天，我們將會透過直播評論、清晨繞行總統府、府前升旗等活動，提醒府內裝睡的人「民主國家，人民當家作主」。當政府的政策違反民意時，就必須讓人民自己做決定！

羅智強呼籲大家，可以看直播，也可到現場加油打氣，「無論你在哪裡，我們齊心齊力」，堅持49天，累積更大能量，「1218算總帳，四大公投教訓民進黨，也對蠻橫又失能的蔡政府投下不信任票！」

羅智強的臉書貼文也釣出同黨台北市議員徐巧芯留言，「算我一份，我+1！

團結、奮鬥，推動公投！」；同黨立委立委鄭正鈐也表示，「強哥加油，並肩作戰」，同黨立委洪孟楷也留言，「風雨無阻、算我一份！與強哥不孤單的並肩作戰」。