越簡單的料理，要處理的好吃反而越難。一名網友表示，自己日前吃媽媽炒的高麗菜後嚇到，直呼怎麼比平常還好吃許多，一問之下媽媽默默指了一樣「配方」，讓他訝異不已，鄉民看到也直呼從來沒看過「等等下班就試試看」。

網友在PTT八卦版PO文詢問「高麗菜怎麼炒比較好吃？」，他表示媽媽中午炒了一道高麗菜，全家人一吃都覺得比平時還要好吃入味，讓他覺得不可思議，因此便問今天是高麗菜怎麼炒的。

原PO表示媽媽當天煮的高麗菜特別好吃，一問之下竟然是加了洋芋片下去炒，讓不少人驚呆，直呼有創意、學到了。(圖／PTT)

結果媽媽默默地用手指向了原PO背後，他轉頭一看發現竟然是他們吃到一半的松露海鹽洋芋片，直呼不可思議，因此PO文詢問鄉民「有人炒高麗菜加洋芋片一起炒的嗎？」，他說媽媽最近為了清冰箱庫存，不斷再研發新料理，自己又該注意什麼。

鄉民看到後也驚呼：「這什麼黑暗料理」、「還真的沒看過」、「媽媽很會耶」、「創意十足XD」、「你媽媽是阿貝師傅對吧」、「原來這才是洋芋片的正確使用方法」、「學到了，等等下班就回家試試看」；但另一派則認為「不就味精嗎」、「餐廳都這樣啊，天然的沒人想吃，加有的沒的調味料客人吃爆」、「這成本太高了，我還是加味精或鹽巴就好」。

還有人質疑這篇根本洋芋片業配文，對此原PO反駁，表示這包洋芋片超鹹又不好吃，完全不推。