即使大聯盟世界大賽開打，大谷翔平仍是本季一大焦點，稍早他又獲得一項巨大殊榮，拿下由聯盟所頒發的史上第16座主席歷史成就獎，而此獎項顧名思義，是由大聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)親自欽點並頒獎，含金量可說是無庸置疑，更難能可貴的是這個獎並非每年都有，大谷是靠著本季投打雙棲表現力奪此獎。
這項主席歷史成就獎由前大聯盟主席塞利格(Bud Selig)於1998年設立，能獲獎的球員都是對大聯盟有重大貢獻的人物，上一次獲獎的球員要追溯到2004年的「洋基隊長」基特(Derek Jeter)與「道奇之音」史卡利(Vin Scully)，大谷翔平靠著二刀流表現，並在美聯明星隊擔任先發投手與指定打擊，成就不同凡響。
另外大谷也成為史上第二位獲此獎的日本球員，上一位是傳奇打者鈴木一朗，他在2005年奪下，2004年他擊出大聯盟史上單季最多的安打，一共是262支，此紀錄目前還無人能打破，由此可見大谷能獲此獎有多了不起，和傳奇前輩鈴木一朗齊名可說是棒球生涯最大的榮耀，也讓日本球星在大聯盟獲得更舉足輕重的地位。
大谷本季投打表現相當傑出，被媒體評為美聯MVP大熱門，聲望甚至壓過藍鳥超級強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，在之後他還拿下《時代雜誌》2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》大聯盟年度球員獎、美國權威棒球媒體《Baseball America》年度最佳球員，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，如今又摘下主席歷史成就獎，看來他離美聯MVP真的不遠了！
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