受惠於這場大流行病帶動雲端事業生意興隆，微軟上季業績表現超出華爾街預期，並看好本季營運仍將保持強勁，但也警告Surface筆電和Xbox遊戲機等主要事業部門恐持續受到供應鏈問題影響。

周二微軟盤後股價上漲2.00%，報316.30美元。今年來，該公司股價已經上漲近40%。

微軟公布第一財季（截至9月30日）整體營收年增22%，為453.2億美元，優於市場預期（約439.7億美元）。淨利為205.1億美元，相當於每股盈餘2.71美元，其中包括33億美元的淨所得稅抵減。

經調整後，每股盈餘為2.27美元，優於市場預期的每股盈餘2.07美元。

以固定匯率計算，微軟備受重視的雲端運算事業Azure第一財季營收年增48%，優於分析師預估的成長47.5%。微軟執行副總裁兼財務長胡德（Amy Hood）表示，公司預期該部門第二財季營收將持續成長。

由於微軟並未細分該雲端運算部門營收，因此Azure事業的成長力道成為微軟迎戰亞馬遜AWS及谷歌Google Cloud等競爭對手最直接的戰績指標。而微軟似乎成功擋下了來自谷歌日益激化的挑戰。谷歌周二宣布其Google Cloud營收大幅成長45%，為49.9億美元，但落後市場預期的52億美元。

微軟旗下包括Windows作業系統、Teams即時通服務和領英（LinkedIn）職場社群網路等其他事業部門營收亦優於分析師預期。

財報顯示衝擊全球大部分科技業的供應鏈問題，對微軟的影響有好有壞。

財務長胡德表示，雖然建造數據中心的成本增加，但微軟仍持續提升雲端運算部門的利潤，因為公司不斷為這些數據中心添加獲利能力更好的服務。

胡德並表示，微軟第一財季Xbox S和Xbox X遊戲機出貨量超出公司原先預期，遊戲機及配件銷售額較前一年同期暴增了166%，在這場大流行病引爆宅娛樂需求後，微軟看好新型號遊戲機的需求仍將持續暢旺。惟受到全球晶片荒影響，微軟和其同業一直無法趕上需求。胡德表示，微軟預期在適逢聖誕節檔期的第二財季中，Xbox遊戲機仍將供不應求。

她並表示，第一財季Surface電腦營收年減17%，第二財季可能持續下滑，且供應鏈短缺將衝擊Surface系列的高階產品。

根據IDC出具的調查報告，微軟向PC製造商銷售Windows作業系統的營收年增10%，超過整體PC市場的成長力道。胡德表示，這是因為微軟在企業市場的Windows授權業務上占有優勢，進而能提高每筆授權營收，並擁有較好的市占版圖。受到供應鏈緊縮影響，全球PC市場在同一期間僅增長3.9%。

展望第二財季，微軟預估智慧雲事業（Intelligent Cloud）營收中值為182.3億美元，超出市場預期的178.4億美元。該部門第一財季營收年增31%，為170億美元，優於分析師預期的165.8億美元。

微軟預估其軟體app和以Windows為核心的事業部門本季營收中值分別為158.3億美元和165.5億美元，亦超出分析師預估的154.0億美元和155.1億美元。