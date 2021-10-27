台北地方法院認為，檢察官不能證明張哲琛及汪海清非常規交易罪及特別交易罪，另外檢察官也無證明他們與馬英九就出售出舊黨部大樓有何違背任務致生損害的情況，因檢察官不能證明犯罪，法官因此諭知馬等3人無罪。
北院認定，國民黨的舊黨部大樓涉不當黨產爭議，因此乏人問津，國民黨未經公開招標而直接與長榮集團議定出舊價格，難認定違反相關程序；且馬英九時任國民黨主席，當時是志在贏得執政推展政治目的，因無證據證明尚有其他買家，難認有背信的犯意。
台北地方法院認為，檢察官不能證明張哲琛及汪海清非常規交易罪及特別交易罪，另外檢察官也無證明他們與馬英九就出售出舊黨部大樓有何違背任務致生損害的情況，因檢察官不能證明犯罪，法官因此諭知馬等3人無罪。
北院認定，國民黨的舊黨部大樓涉不當黨產爭議，因此乏人問津，國民黨未經公開招標而直接與長榮集團議定出舊價格，難認定違反相關程序；且馬英九時任國民黨主席，當時是志在贏得執政推展政治目的，因無證據證明尚有其他買家，難認有背信的犯意。
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