缺錢見工讀生單獨路過 惡男持刀砍死他搶錢 自首逃死 12:172021/10/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子蘇偉智去年因缺錢花用，見19歲的劉姓工讀生獨自一人行經該處，竟持刀強盜還加以殺害，劉被送醫後死亡，蘇男則主動向警方自首；台灣高等法院維持一審判決，認定蘇男符合自首規定，減刑後判處無期徒刑。可上訴。 高院斥責蘇男因缺錢花用即起意搶劫財物，他有謀生能力卻不思從事正當工作，被害人是他消費之網咖的服務生，他犯行重大本應量處死刑，才能符合罪責相當原則及社會之法律感情，但應依法減刑，判處無期徒刑。 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 姊弟戀兇殺嫌曾任獅子會長 兒曝「偶爾為金錢爭執」 #殺害 #工讀生 #蘇男 #強盜 #逃過死刑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 齊國公主和哥哥大談不倫戀 丈夫抓包竟慘遭殺害 17:252021/10/26 歷史 亞歷鮑德溫片場驚見大量子彈 內部人士曝玩槍內幕 11:062021/10/27 國際 《戲說台灣》女星腸爆裂存活率近零 悲嘆再復發就「過不去了」 11:202021/10/27 娛樂 福原愛離婚傳公司恐倒閉 江宏傑曝心聲：決定好就不要後悔 10:122021/10/27 娛樂 交長畫大餅 拋環島高鐵不是夢 04:102021/10/27 焦點要聞 離開聯合國的那一天 04:102021/10/27 時論廣場 金宣虎墮胎醜聞大翻盤 工作人員曝他私下真面目：相信親眼所見 10:492021/10/27 娛樂 陸官橄球隊長邀學妹獨處問：「怎麼不抱我？」 遭記3大過開除 14:232021/10/26 社會 綠議員要他對共機擾台表態 侯友宜怒連嗆：我槍戰中捍衛人民你做過嗎 10:542021/10/27 政治 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 23:572021/10/26 生活 航行指南上路 漁船只能在兩側緩衝區活動 彰化風場航道管制捕魚 漁民譙：海你家開的 04:102021/10/26 焦點要聞 社會熱門新聞 【三中案宣判】馬英九無罪判決理由曝光 法官：檢無法證明犯罪 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 劉邦友滅門血案唯一活口 前議員鄧文昌遭控貪汙二審無罪 - 社會 控警「大外割」撂倒上銬不起訴 音樂女師：荒謬戲還沒謝幕 - 社會 直擊女友與小王嘿咻 綠帽男傳他裸照恐嚇60萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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