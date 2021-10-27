男子蘇偉智去年因缺錢花用，見19歲的劉姓工讀生獨自一人行經該處，竟持刀強盜還加以殺害，劉被送醫後死亡，蘇男則主動向警方自首；台灣高等法院維持一審判決，認定蘇男符合自首規定，減刑後判處無期徒刑。可上訴。

高院斥責蘇男因缺錢花用即起意搶劫財物，他有謀生能力卻不思從事正當工作，被害人是他消費之網咖的服務生，他犯行重大本應量處死刑，才能符合罪責相當原則及社會之法律感情，但應依法減刑，判處無期徒刑。