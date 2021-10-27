今天NBA場上湖人於延長賽以125：121險勝馬刺，奪下寶貴二連勝，這場比賽最受外界關注的就是球隊詹姆斯(LeBron James)缺陣，韋斯布魯克(Russell Westbrook)能否藉此好好發揮，結果後者總算證明了自己，終場拿下33分10籃板8助攻3抄截全能表現，與安東尼戴維斯(Anthony Davis)聯手率湖人拿下勝利。

"THAT'S A GROWN MAN'S DRIVE!"



Russ has 31.



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詹姆斯因昨天對灰熊一戰弄傷右腳踝，今天賽前湖人官方宣布他確定缺席比賽，這也引來兩方論點，一是缺少全能主力湖人是否會掉到低谷，二來不少人認為同樣需要大量球權的韋斯布魯克，此戰有望尋回身手，並找到與戴維斯合作之道，結果他們沒讓球迷失望，達到第二點期待，而戴維斯同樣發揮出色，拿下35分17籃板。

Russ putting 'em in spin cycle.



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今天面對馬刺湖人照理說還是該贏球，畢竟對方並沒有明確的得分主力，不過最後雙方在延長賽才分出勝負，好在韋斯布魯克扛起重任，此戰詹姆斯不在他徹底解放火力，全場出手高達27次進了15球，並將過去幾場為人詬病的失誤減少到3次，在39分鐘的上場時間正負值是+1，繳出了及格表現。

另外韋斯布魯克此戰目的明確，除扛下後場得分與組織工作，還有一點或許能讓他更自在，因場上僅剩戴維斯這個巨大得分點，他大部分只需要把球給外圍球員砍外線，進半場後就能鎖定戴維斯，不斷餵球給他打禁區，或與其搭配擋拆進攻，也許這能讓自己慢下節奏，並找到更明確傳球目標，減少失誤和一些勉強出手。

Felt this one back in LA 💪



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事實上這原本就是他應該有的身手，但不少人認為他與詹姆斯同時在場並不能起到好的化學效應，兩人同樣需要球權，也都傾向於助攻串聯隊友攻勢，所以當今天詹姆斯不在場時，韋斯布魯克無庸置疑就是湖人場上的第一發動機，禁區則交給戴維斯，可說像過去一樣如魚得水。

而詹姆斯回來未必會把他打回原形，只要教練能分配好上場時間，加上韋斯布魯克自己能加強外線命中率，並減少失誤，還是能有效幫助球隊，過去四場他平均17.3分8.3籃板8.5助攻2.3抄截，投籃命中率42.9%、外線是超低迷的13.3%，罰球僅43.8%，失誤多達5次，與其擔心和詹姆斯不相融，他更應該把握好自己的場上節奏。