高雄市茄萣舢筏協會27日在茄萣舉行白砂崙堤防彩繪成果發表會，茄萣區長鄭美華（左五）、舢筏協會會長郭寶琳（右五）等人出席，希望透過繪本讓下一代了解當地故事。（林瑞益攝）

2021年是高雄市茄萣區二仁溪出海口發生綠牡蠣事件35周年，高雄市茄萣舢筏協會27日在茄萣舉行白砂崙堤防彩繪成果發表會，希望透過繪本《二仁溪的兩道彩虹》與堤防彩繪，引導下一代認識二仁溪汙染整治的歷史。

茄萣區長鄭美華、茄萣舢筏協會會長郭寶琳、民進黨立委邱志偉等人出席發表會。鄭美華感謝一群默默付出的人，對茄萣區的發展默默付出心力。

郭寶琳希望，未來能用壁畫畫滿堤防，讓更多民眾了解茄萣的故事。舢筏協會至今成立20餘年，早期漁民投入河川保育行動，經過長時間的公私部門協力，才將二仁溪生態搶救回來。

他指出，過去沿岸廢五金業造成的汙染教訓不能忘記，且新的挑戰仍持續威脅著生態，希望透過生態繪本，將歷史經驗用簡單易懂的方式交給下一代。期待未來民眾更有智慧去解決周遭環境發生的問題，更懂得與環境相處。

邱志偉方面，他向國發會爭取二仁溪紅樹林林間步道地方創生計畫補助後，獲得交通部觀光局核定750萬元的經費。工程在去年動工，目前已經完工，未來紅樹林步道將是地方發展生態觀察、觀光旅遊的重要據點。

此步道長約100公尺，民眾可以更接近二仁溪，近距離欣賞海茄苳，以及觀賞溼地的凶狠圓軸蟹、鳥類等生態。