台中第二選區立委陳柏惟被罷免後，民進黨誰將投入接下來的補選？立法院副院長蔡其昌下午出席活動時被問及此事，他表示，這席立委原本就是基進黨的，目前民進黨與基進黨也對人選做意見交換，將會尋找出最適當的人選。

蔡其昌下午出席潭雅神工業廠商協進會會員大會時受訪指出，民進黨今天中常會將確定補選提名辦法，而地方相關人也都有提出人選推薦，而基進黨也願意與民進黨討論人選，相信雙方會做出最好的溝通，畢竟「選民期待的是會贏的人選」。