綠營派誰投入台中第二選區補選？蔡其昌：已與基進黨交換意見 17:042021/10/27 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對台中二選區立委補選人選，立法院副院長蔡其昌表示，目前民進黨已與基進黨交換意見。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中第二選區立委陳柏惟被罷免後，民進黨誰將投入接下來的補選？立法院副院長蔡其昌下午出席活動時被問及此事，他表示，這席立委原本就是基進黨的，目前民進黨與基進黨也對人選做意見交換，將會尋找出最適當的人選。 蔡其昌下午出席潭雅神工業廠商協進會會員大會時受訪指出，民進黨今天中常會將確定補選提名辦法，而地方相關人也都有提出人選推薦，而基進黨也願意與民進黨討論人選，相信雙方會做出最好的溝通，畢竟「選民期待的是會贏的人選」。 顏家不一定投入立委補選？ 江啟臣籲「推民意所屬人選」 公投吞敗全盤皆輸？李正皓分析戰術：民進黨「梭哈」了 #人選 #基進黨 #民進黨 #補選 #蔡其昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來戰陳其邁？藍軍多人被點名 李四川曝心聲 13:582021/10/27 政治 馬英九三中案一審無罪 國民黨：還他清白與正義 12:272021/10/27 政治 這2篇文露出馬腳 他曝林昶佐現況：正瑟瑟發抖中 08:002021/10/27 政治 4大公投會過嗎？藥師終吐真言 網直呼：太扯了！ 08:282021/10/27 政治 前總統馬英九三中案獲判無罪 蔡壁如驚嘆：尊重判決結果 12:372021/10/27 政治 陳柏惟遭罷免補選 顏清標：不一定要顏家的人出來選 16:452021/10/27 政治 蔡英文親上陣表態「全面開戰」 網狂轟嗆冷血：滿腦子選舉 15:302021/10/27 政治 基隆捷運計畫一變再變 民眾黨團批選前騙選票、選後跳票 10:522021/10/27 政治 車拚說明會 綠四箭齊發 藍千場宣講 04:102021/10/27 焦點要聞 台中立委補選 顏莉敏否認代兄出征 04:102021/10/27 地方新聞 北市府秀會議紀錄 反問承擔很難嗎 04:102021/10/27 焦點要聞 政治熱門新聞 看到最新民調 媒體人驚：他才是藍營「殺手級」人物 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉脫口最新預測 - 政治 2022誰來戰陳其邁？藍軍多人被點名 李四川曝心聲 - 政治 這2篇文露出馬腳 他曝林昶佐現況：正瑟瑟發抖中 - 政治 高端打不完送友邦？街頭民調結果狠狠打臉蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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