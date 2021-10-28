軟板廠台郡(6269)前3季每股盈餘為4.45元，台郡財務長熊雅士表示，第4季生產產值將較去年同期增加個位數，為今年最旺的一季；台郡財報公布後，日系外資下調台郡2021年及2022年獲利預估，亞系外資則微幅下調台郡目標價至96元，台郡今天盤中股價逆勢走高。

台郡第3季合併營收為90.99億元，季增29%，年增13.1%，為歷年同期新高，單季合併毛利率為18.1%，季增3.8個百分點，由於台幣匯率較去年同期升值5.5%及大陸廠在9月底最後一周限電，致使9月合併營收及成本受到影響，年減0.7個百分點，營業淨利率為10.3%，季增7.2個百分點，年增1.2個百分點，稅後盈餘為9.36億元，季增695.7%，年增62.4%，單季每股盈餘為2.69元；累計前3季合併營收為232.81億元，年增21.2%，亦是歷年同期新高，合併毛利率為16.7%，年減2.9個百分點，營業淨利率為7.1%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為15.7億元，年成長7%，每股盈餘為4.45元。

展望第4季，熊雅士表示，由於9月停產訂單遞延，預估2021年第4季整體生產產值將較2020年第4季有個位數百分比的成長；隨著擴產能利用率提升、生產良率在11月達到一定水準及高毛利率手機LCP產品放量帶動產品組合較佳，對第4季毛利率將有正面助益。

台郡公布財報後，日系外資最新報告將台郡2021年/2022年獲利下調9.4%/5.4%，以反映大陸電力供應限制不確定性和影響，不過維持台郡「買進」評等，目標價則降至142.5元；亞系外資最新報告則預估台郡第4季合併收入將季增28%(年成長9%)，毛利率將季增/年增至23%，受惠於電腦及消費性產品成長，預期台郡2022年合併收入將年增11%，毛利率GM將提高到20%，並降至台郡2021年/2022年的利潤率預估，但將2021年每股盈餘提高2%，降低2022年1%；維持「中立」評等，目標價由97元下調至96元。