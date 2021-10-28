國籍航空61歲委內瑞拉機師23日在桃園市家中猝死，桃園地檢署28日下午解剖，採集檢體送驗，了解詳細死因。據了解，該機師生前PCR檢測都是陰性，當天同住的女兒有聽到他呼喊，趕緊送醫後仍不治。

該機師年資達21年，據悉，當天剛結束居家檢疫返家，下午女兒聽到他在浴室的呼喊，趕緊衝進浴室，當時他還在喘氣、咳嗽，隨即昏倒，送醫後仍不治。

檢察官、法醫下午到桃園殯儀館解剖，將了解死因，機師的女兒、家人也到場。檢方說，死因需等解剖報告出爐才能釐清。