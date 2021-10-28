國籍航空外籍機師浴室呼喊 下一秒昏迷猝死 今解剖送驗 16:512021/10/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國籍航空61歲委內瑞拉機師23日在桃園市家中猝死，桃園地檢署28日下午解剖，採集檢體送驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國籍航空61歲委內瑞拉機師23日在桃園市家中猝死，桃園地檢署28日下午解剖，採集檢體送驗，了解詳細死因。據了解，該機師生前PCR檢測都是陰性，當天同住的女兒有聽到他呼喊，趕緊送醫後仍不治。 該機師年資達21年，據悉，當天剛結束居家檢疫返家，下午女兒聽到他在浴室的呼喊，趕緊衝進浴室，當時他還在喘氣、咳嗽，隨即昏倒，送醫後仍不治。 檢察官、法醫下午到桃園殯儀館解剖，將了解死因，機師的女兒、家人也到場。檢方說，死因需等解剖報告出爐才能釐清。 台灣捐贈立陶宛警用無人機及環保毛毯 擴大良善循環 玉山攜六師公會 助城中城災戶 #機師 #女兒 #解剖 #死因 #國籍航空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文警衛室主任說謊被抓包 少將陳敏華遭查出買50條私菸 12:492021/10/28 社會 波音預計2022年初 恢復向中國交付737 Max 11:452021/10/28 財經 長榮再傳機師確診 居檢期間曾派飛 打2劑BNT仍突破性感染 10:162021/10/28 生活 強化法遵 財金法三大部會首長金融論壇大會師 12:142021/10/28 財經 第九批輝瑞BNT疫苗 今晨運抵桃園機場 08:562021/10/28 生活 中華系整進軍無人機市場 喊衝 04:102021/10/28 證券．權證 維恩 代理日立高效能空壓機 04:102021/10/28 產業特刊 機組員發起「黃飄帶行動」高喊：居檢不派飛、我要喘息日 15:192021/10/28 生活 國籍航空機師猝死 機師工會發起「黃飄帶行動」盼引社會關注 12:122021/10/28 生活 不吃魚卻帶石斑魚回家煮 婦人偷情水果攤老闆露餡慘了 14:252021/10/28 社會 確診泰國台商持假PCR報告返台 通關發燒遭攔下場慘 11:542021/10/28 社會 社會熱門新聞 獨》高雄警驚爆勾結徵信社洩個資 5刑警遭羈押案情延燒 - 社會 拿到駕照第一天收大禮！18歲少年139縣道狂飆連吃16張罰單 - 社會 國籍航空外籍機師浴室呼喊 下一秒昏迷猝死 今解剖送驗 - 社會 居民氣炸！綠島遍布「老鼠塗鴉、日文字」她解惑「ママソ」背後含義 - 社會 找媳婦練習「房事」伸鹹豬手狂親 公公：把我當妳老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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