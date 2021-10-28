friDay影音強檔日劇《SUPER RICH 超級有錢》從開播前到播出後話題不斷，赤楚衛二和町田啓太分別被形容為「幼犬」和「忠犬」，結果最驚訝的是女主角江口德子說：「之前聽到的時候有嚇到，怎麼兩人被比喻成狗狗？！」

當町田啓太聽到自己是「忠犬系」的時候，心想「劇組還真會取名」，但覺得自己不像是忠犬系的，因為現在這種人應該很少見吧，而被形容為「幼犬系」的赤楚衛二則開玩笑說「自己超像的」，隨即表示如果自己這樣說會被旁人吐槽很自戀，然後場子就冷掉了，但他覺得町田啓太的臉型滿像狗的感覺，町田疑惑地反問：「我不是比較像馬嗎？」，還說「像是西伯利亞哈士奇」，一來一往展現兩人先前培養出的好默契。

由於三人都沒來過台灣，町田啓太希望有機會能來吃夜市等美食，赤楚衛二則突然丟出「名古屋有台灣乾拌麵，聽說那個並不是源自台灣，這種麵到了台灣就變成『名古屋乾拌麵』了」，至於如果未來能進展到電影版甚至有機會到台灣拍攝的話，江口德子竟幽默問說：「非得到台灣拍嗎？」讓赤楚衛二和町田啓太瞬間笑出來。