總統蔡英文總統日前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪，證實美軍人員在台灣，且不願透露人數多少，據美國媒體《CNN》報導，美軍在台人數從2018的10個人增加至今年的32人。

蔡英文26日接受CNN專訪，首位證實美軍人員在台灣，並強調「我們和美國的合作很廣泛，目的在增強我們的防衛能力」。不過，蔡英文不願透露島上有多少美軍，僅表示「沒有外界想像的那麼多」。

此外，針對美國拜登總統上周說，若台灣遭到攻擊，美國會防衛台灣，蔡英文認為，大家對拜登的談話有不同解讀，但台灣的處境不能依片面資訊做決定，須考量各種狀況及因素，才能做正確決定；對於台灣國防改革，蔡英文則強調，國軍體系乃是承襲自大陸，但大陸防衛與島嶼防衛不同，因此，台灣必須改變傳統建軍思維，實現軍隊快速現代化。

據《CNN》今（29日）報導，從美國國防部紀錄顯示可知，美軍在台人數從2018的10個人增加至今年的32人。