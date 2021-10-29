一名正在司法官學院受訓的學習司法官，日前與友人在北市餐酒館用餐，發現有人在打架，隨即打電話報警。警方到場後，不料喝醉的學習司法官認為警員處理不當，竟自稱「台北地檢署檢察官」，還嗆罵三字經，被依妨害公務函送送辦，司法官學院得知此事，也立刻召開專案考評會，決議報請司法官訓練委員會廢止其受訓資格。

針對外界質疑警方沒有當場依現行犯逮捕，對準司法官搞雙標，大安分局29日澄清事後皆依法處置，否認有瑕疵。

警方表示，10日凌晨4時許接獲110通報，新生南路3段酒吧內有打架情事，旋即啟動快打機制，員警到場發現是酒吧內兩名員工因細故口角爭執，發生徒手抓頭髮的傷害狀況。

當數名員警在處理打架糾紛時，該名男子以言語辱罵到場支援的一名和平東路派出所員警，員警因考量凌晨警力有限，且當日上午還有國慶慶典安全維護勤務，為避免影響勤務運作，員警先處理打架糾紛，回到派出所後確認密錄器有錄到男子辱罵過程，隔日依法將男子依妨害公務及公然侮辱罪嫌函送法辦，以維護警察執法尊嚴。

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