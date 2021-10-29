不少男性會擔心自己精子活動力不夠，因而影響受孕機率。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻近日在臉書表示，鈣不只對骨骼健康有幫助，而且鈣離子還能提升精蟲鞭毛的運動程度，他也分享能夠幫助補鈣的食物。

三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文表示，鈣有助於骨骼健康，這是眾所皆知的事，但其實男性的精子也非常需要補鈣，由於精子靠鞭毛驅動尋找卵子，因此鞭毛的活動力就格外重要，而鈣離子能夠提升鞭毛的運動水平，使精子活蹦亂跳。

高銘鴻醫師除了分享能幫助補鈣的食物，還有攝取的技巧，由於蛋白質可以幫助鈣質吸收，因此用餐時建議吃些肉，再者，身體補進鈣質後，可以吃芭樂、柑橘類水果，因為維生素C也能幫助鈣質吸收，不僅如此，鈣質有安定神經、放鬆肌肉的功能，睡前補鈣還能幫助睡眠。

富含鈣質的食物：

●全穀類：菱角、燕麥、全穀米、糯米。

●肉類：蝦、干貝、牡蠣、吻仔魚、蝦米、鮭魚鬆、豬小排。

●蔬菜類：紫菜、莧菜、青江菜、地瓜葉、芥藍、油菜、菠菜、髮菜、小白菜、秋葵。

●奶蛋類：起司、乳酪、牛奶、雞蛋、鵝蛋、鴨蛋、皮蛋。

●堅果種子類：瓜子、花生、杏仁、黑芝麻、榛果。

●水果類：柳橙、柚子、枇杷、檸檬、黑棗、葡萄、橄欖。