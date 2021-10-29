瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，累計前三季已經賺23.98元，副總黃依瑋表示，第四季營收表現恐趨緩，但整體市場依舊供不應求。

瑞昱第三季營收289.55億元，季成長12.1%、年成長29.2%；單季淨利48.88億元，季增加13.5%、年增加94.8%；單季每股獲利9.57元，單季毛利率為52.6%，相較第二季成長2.2個百分點、相較去年同期成長11.2個百分點；瑞昱累計前三季每股獲利達23.98元。另外，瑞昱第三季有認列業外損失2.16億元，主要是晶圓資產評價損失。

展望第四季，黃依瑋表示，目前市場依舊供不應求，但要密切關注各種應用上下游供需狀況，單季營收表現恐趨緩。第四季費用則因為年底專案趕進度以及結算，預計單季費用率會稍微上升。

就瑞昱各產品來說，乙太網路部分，PC、非PC的動能出現轉變，由消費轉向商用，2.5GbE成長比較明顯，也帶動高階產品出的比較多，這對產品組合是有利的。整體來說，明年PC市場，在通過和品牌客戶的溝通下，應該和今年差不多、甚至小幅成長。

交換器部分，瑞昱看到管理型、非管理型都很強勁，但受到供應鏈短缺的影響，管理型出貨遠超過非管理，當然，這也有利於高階產品應用。

WiFi產品部份，瑞昱第三季成長主要來自PC和PC周邊，消費相關確實有轉弱，但整體需求還是強勁，年底預計30%的PC、20%的路由器都會採用WiFi6，且到2022年更是會翻倍，現在市場對WiFi6得需求真的非常強勁，WiFi6E也在進行中，2022年可望放量，且在售價上，WiFi4(802.11n)、WiFi5(802.11ac)、WiFi(6802.11ax)的價格比應該是1:3:4.5，且WiFi6E相較WiFi6的價格可能再增長20%~30%，瑞昱在WiFi產品組合的完整性具有優勢，更有利於支援客戶。

TV產品部分，黃依瑋表示，面板價格急速下跌，加上電視產品多採用航運，故TV產品從第三季開始出現放緩，今年應該會如預期持穩去年，明年狀況現在看來應該也是維持今年水準。

另外，藍芽市場也持續看好明年繼續成長，儘管亞馬遜一口氣關大陸上千家大陸電商，確實受到影響，但瑞昱產品主要是針對品牌客戶，可以減緩受衝擊的程度。

車用乙太網部分，黃依瑋表示，瑞昱車用乙太網路出貨已經第3年、成長超過預期，贏得所有客戶的信任，他更直言，「非常樂見非車用領域需求鬆動，相信車用乙太網的需求可以立刻補上」，看好瑞昱車用乙太網後續依舊動能強勁。