台中潭子果農日前在柑橘園打死3條200公分長的外來種眼鏡蛇。（蕭隆澤服務處提供／王文吉台中傳真）

台中登山步道猛蛇出沒 豎高50公分頭頸狂吐信嚇壞山友（蕭隆澤服務處提供／王文吉台中傳真）

猛蛇出沒台中登山步道！台中市議員蕭隆澤服務處執行長廖東福昨攀登潭子區新田登山1號步道，途中遇到蛇類吐信威脅，還多次豎起頭頸作勢攻擊，他驅趕未果，最後折返離去。廖依據促狀身形研判，應非本土種眼鏡蛇，懷疑是宗教團體放生的外來種金剛眼鏡蛇。

廖東福昨前往新田1號登山步道勘查，遇到猛蛇出沒，他說，從停車場進入才200、300公尺，就聽到「嘶、嘶」聲響，一看竟是粗壯眼鏡蛇豎起頭頸，擴張成扁平狀威嚇。廖拿出手機拍攝，並將隨身攜帶的地墊，捲成棒狀驅趕，不料該蛇不斷吐信，還數度前撲攻擊。

廖東福驅趕未果，最後與後方2名山友折返，改走2號步道離去。他說，台灣的眼鏡蛇體型較小，很少攻擊人類，他走新田登山步道多年，首次遇到攻擊這麼強的猛蛇，「夭壽恐怖！」

新田登山步道不是首度有猛蛇出沒，市議員蕭隆澤提到，上月有農友在新田登山步道附近的柑橘果園打死3條疑似混種金剛眼鏡蛇，長度都在200公分左右；昨又在步道旁發現蛇類，從影片初估，該蛇豎起的頭頸約50公分高，粗如玻璃酒瓶，已請觀旅局加強修剪雜草，並設告示牌提醒山友注意。

蕭隆澤表示，近年陸續接獲民眾反映有宗教團體前往聚興山區放生蛇類，從蛇類粗壯身形研判，這些蛇類應非台灣種蛇類，具攻擊性，應該野放好幾年了，適應得不錯，食物來源無虞，希望有關單位重視山區農友的安全。