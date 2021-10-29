邱志宇和饒星星擔任2021蒙藏影展大使。（粘耿豪攝）

導演朱延平29日出席「2021蒙藏影展」開幕茶會，分享自己4年前到蒙古時的難忘經驗，竟是在內蒙古大啖烤全羊慘當冤大頭。原來他之前曾率團赴內蒙古參加影展，順道帶大家去看蒙古草原，在大夥兒起鬨下還自掏腰包宴請烤全羊，不料疑被敲竹槓，三隻烤全羊竟要高價1.2萬台幣人民幣（約5.2萬台幣），大器的他還自嘲「沒關係啦，遊牧生活很辛苦的」。

朱延平分享，他第一次去蒙古拍攝是1989年的電影《傻龍出海》，「在台灣拍1隻羊3000元，1隻馬1萬元，附馬師還要加4000元，結果我那時在蒙古問，發現租1隻馬1天只要5元人民幣（約22台幣），附帶條件是一瓶可樂！羊的話還不是算隻，是以1群羊200隻來算，也是5元人民幣」，價差之大讓他印象深。

朱延平在李行導演辭世後首露面受訪，目前暫代兩岸電影基金會的代理主委，當了12年的中華民國電影事業發展基金會董事長，則將會在今年11月交棒，問他近日如何？他笑道：「好啊，只是叫我小朱的人越來越少，正式變成老朱。」他說還好台灣電影圈是個大家庭，「台灣電影圈是全世界最團結的」，有事大家都會一起幫忙。