穆男在臉書控訴遭警方亂開單，卻被網友發現他在內側當龜車。（翻攝自臉書）

一名穆姓男子在臉書貼出罰單，稱自己在國道速限110公里之路段行速96公里就遭到警方開罰，痛罵「政府搶錢」，未料，文章曝光後，眼尖的網友發現，穆男是在內線當龜車，收到罰單完全合理。

穆男先是在臉書社團《反區『監』測速》發文曬出紅單，稱自己日前駕駛賓士馳騁於國道速限110公里的路段，卻因僅行駛96公里即遭開罰，質疑「現在政府是想搶錢想瘋了是嗎？」希望網友替他評評理。

未料，穆男文才剛發，就有明眼人網友發現警方所列下的違規事由為，「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未已規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速96公里。」意即穆男是因龜速行駛在用於超車的內側車道才遭到開罰，並非國道警察刁難。

後來穆男發現風向不對勁，旋即刪除文章，有網友手刀截下螢幕截圖轉在於各大臉書社團，不少網友在留言區回應，「感謝梁崑泰員警」、「真棒，難得的罰單，感謝辛苦的警察」、「內線開96，該罰」、「令人開心的罰單～警察大人加油」、「龜大爺，真是該罰」、「高傲的烏龜，該罰」。

實際上，國道高速公路除了最高速限亦有最低速限，交通部高速公路局官網資料顯示，外側車道供大型車與低於80公里小型車行駛，而內側車道供小型車超車使用，在不堵塞行車狀況下，須以該路段之最高速限行駛。

根據道路交通管理處罰條例第33條第1、2項指出，小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，可處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。