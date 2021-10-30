高雄市1名在南華市場工作的林姓魚販，29日上午在市場搬貨時，放在口袋中的五倍券掉落地上，林男渾然未覺，認真工作，開著貨車離去。1名8旬老翁原以為是500元紙鈔，撿起一看，是厚厚一疊的五倍券，送交警方；警方調監視器以車追人，追出失主；林男直到警方通知才知五倍券遺失，欣喜至派出所領回。

新興分局中山所員警廖浡騰、何宗翰29日上午10時許在所值班時，一名82歲的李姓老翁進入派出所，大喊有人搞丟五倍券，警方趨前了解；李翁告訴員警稍早前在南華市場買菜時，見路上有一張粉紅色的紙，走近看以為是500元紙鈔，但撿起來後，發現厚厚一疊，打開看，驚見是政府發放的振興五倍券。

警方研判失主丟了五倍券，一定滿心焦急，隨即調閱多筆監視畫面比對，以車追人，發現是1輛駕駛小發財貨車的35歲林姓魚販，連繫林男後，林男才知自己的五倍券遺失，林男表示，可能在市場搬魚貨時，不慎掉落，滿心歡喜至派出所領回，感謝李姓老翁拾金不昧以及警方的協助。