遠傳電信旗下德誼數位明（6） 日於全台門市開賣果粉引頸期盼的 iPad Mini 6、雙 11 開賣 iPad 9，現場加購玻璃保貼及保護殼，再送科技易即通的服務一年份。同時，德誼數位 11 月祭出狂歡購物祭，週週皆有產品下殺至 1111 元，至門市使用五倍券購買 Apple 部分商品還加送最高 2000 元指定配件購物金。

蘋果 iPad Mini 6 以及 iPad 9 即將於 11 月 6 日及 11 月 11 日開賣了，德誼數位特別提供好康優惠，購買 iPad 全系列加購玻璃保護貼及保護殼，即贈全方位的智慧3C顧問『科技易即通』服務一年份，讓您不單設備有完整保護外，還可以有專人解決3C產品的任何疑難雜症。

對於產品保固，德誼數位Apple授權維修中心也祭出購買Mac、iPhone、iPad全系列產品的 AppleCare＋，即贈送 friDay 影音 30 天的好康優惠，德誼數位 Apple 授權維修中心，為目前全台唯一提供延長購買 AppleCare＋ 限期之維修中心，購買限期由原本新機購買後 60 天延長至 365 天，貼心讓消費者有充裕時間決定購買需求。

因應雙11消費大檔，即日起至 11 月 30 日，德誼數位每周皆有產品下殺至 1111 元，包含 Feeltek 玻璃 7 合 1 USB-C集線器、innfact GaN好爽！PD3.065W 雙線組合包、ADAM OMNIA M3 3加1磁吸無線充電座、iPhone13系列加購UAG耐衝擊保護殼加玻璃保護貼。

在AirPods 3 全新推出後，針對既有款式的 AirPods 2 代也迎來令消費者有感的降價，售價來到了 4290元、而專業等級的 AirPods Pro 則特價到 6990 元。Apple Watch SE 也有豪華限時套餐，內容包含 DE Care 行動裝置險 2 年、ADAM OMNIA A1 磁吸無線充電器、犀牛頓 CrashGuard NX 防摔邊框保護殼。