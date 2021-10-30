同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，並有民眾表演啦啦隊團隊特技，手持彩虹旗合影。（張鎧乙攝）

台灣同志遊行從2003年的第一屆開始至今，已邁入第19個年頭。遊行固定於每年10月最後一個週六在台北舉辦，參與人數逐年增加，即便去年面對疫情，仍有超過13萬人參與，並透過直播與國外連線，讓世界看到台灣對性別平權的追求。

同志遊行表示，今年遊行遭遇更嚴峻的疫情，故改由線上方式進行，不僅籌備及舉辦都需要轉型，如何運用新媒體創造互動感更是一大挑戰。台灣同志遊行將持續為性別平權發聲，在疫情中攜手打造友善日常。