同志遊行19年「友善日常」首度線上舉行 18:592021/10/30 中時 林良齊 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，並有民眾表演啦啦隊團隊特技，手持彩虹旗合影。（張鎧乙攝） 台灣同志遊行從2003年的第一屆開始至今，已邁入第19個年頭。遊行固定於每年10月最後一個週六在台北舉辦，參與人數逐年增加，即便去年面對疫情，仍有超過13萬人參與，並透過直播與國外連線，讓世界看到台灣對性別平權的追求。 同志遊行表示，今年遊行遭遇更嚴峻的疫情，故改由線上方式進行，不僅籌備及舉辦都需要轉型，如何運用新媒體創造互動感更是一大挑戰。台灣同志遊行將持續為性別平權發聲，在疫情中攜手打造友善日常。 同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北新光三越A4前廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝） 線上旅展搶優惠免群聚 桂臺「雲攜手」 書香越海峽 2021年臺灣廣西圖書展開幕 #疫情 #同志遊行 #台灣同志遊行 #遊行 #舉辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠肺炎疫情趨緩 視訊診療門診使用人次下降 12:332021/10/30 生活 中榮39周年院慶辦國際研討會221場 創院以來最大規模 15:402021/10/30 生活 彰化戶羽機關車園區 周末首開箱 04:102021/10/30 地方新聞 明新科大創校55周年慶 國際生同參與宛如小聯合國 16:392021/10/30 寶島 印太商業論壇 台灣電動車放光芒 04:102021/10/30 財經要聞 台中女力女麗展現酷運動 東奧國手也來體驗 17:412021/10/30 體育 李克強出席中國-東協領導人會議 達成六點共識 10:402021/10/30 兩岸 綠營內鬨 鄭文婷宣布選基隆市長 04:102021/10/30 政治要聞 向中共、民進黨喊話 朱立倫：堅定維護中華民國民主自由 10:532021/10/30 政治 中二補選 游盈隆認綠推林佳龍最好 04:102021/10/30 焦點要聞 花蓮太平洋縱谷馬拉松 明年2月19日開跑 04:102021/10/30 地方新聞 生活熱門新聞 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 好市多買中衛口罩！男打開「被雷到了」 網友反應一面倒 - 生活 印度神童預言「明年5月前有3大災難」 全球都要注意 - 生活 《草東沒有派對》鼓手蔡憶凡入住防疫旅館身亡 莊人祥回應了 - 生活 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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